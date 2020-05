Deal EU-steun nog ver weg

Vooral het feit dat de Europese Commissie 500 miljard euro van de 750 miljard als giften aan noodlijdende landen wil geven betekent dat er nog heel wat water door de Rijn zal moeten stromen voordat Nederland, Oostenrijk, Denemarken en Zweden – in Brussel beter bekend als ’de zuinige vier’ – hiermee in kunnen stemmen.

Leningen

De landen willen eigenlijk alleen leningen verstrekken, schreven ze afgelopen weekend in een gezamenlijk stuk, al begint de positie in sommige hoofdsteden al een beetje te schuiven.

Zo niet in Nederland. Premier Rutte liet weten dat zijn uitgangspunten onveranderd zijn. Hij verwacht niet dat er op een Europese top halverwege juni al een akkoord op tafel zal liggen. In juli zijn er waarschijnlijk twee toppen in Brussel nodig om de plooien glad te strijken, verwachten diplomaten. Maar zekerheid is er allerminst. Unanimiteit is een vereiste, wordt fijntjes in het Nederlandse kamp opgemerkt.

Commissie-president Von der Leyen schuwde de grote woorden niet toen ze de plannen woensdagmiddag in het Europees Parlement ontvouwde. Volgens de Duitse betekent het dure fonds „een gezamenlijke investering in de toekomst van Europa”, nodig omdat onder corona kreunende landen in het zuiden zich niet op eigen kracht kunnen herstellen.

Een controversieel punt is ook het invoeren van Europese belastingen. De Commissie wil de aangegane schulden vanaf 2028 over een periode van dertig jaar gaan aflossen. Dat kan door landen hogere afdrachten te laten betalen, door te snijden in prioriteiten of – en daar gaat de voorkeur in Brussel naar uit – door zelf belastingen te gaan heffen.

Maar dit laatste is voor veel lidstaten, bang de controle over de geldstroom richting Brussel kwijt te raken, een nachtmerrieachtig scenario. Von der Leyen noemde een digitaks voor techbedrijven (die nauwelijks belasting betalen), maar ook een CO2-heffing aan de grens voor ’vieze’ producten van buiten de Unie en een hervorming van de handel in emissierechten voor bedrijven. De scheep- en luchtvaart worden daarbij expliciet genoemd.

Een voorstel voor een nieuwe Europese meerjarenbegroting (2021-’27) ligt ook op tafel. Die moet 1100 miljard euro gaan bedragen, een lichte stijging. Maar daarbovenop komt dus het herstelfonds van 750 miljard, geld dat de Commissie zelf op de kapitaalmarkt gaat lenen. Het totaalbedrag van 1,85 triljoen (1850 miljard euro) mag gerust astronomisch worden genoemd.

Een goed nieuwtje was er ook voor Nederland. In de nieuwe meerjarenbegroting zal Nederland z’n vaste korting van ruim 1 miljard euro op de jaarlijkse afdracht aan Brussel behouden. Eerder stelde de Commissie nog voor die na de Brexit jaarlijks in stappen af te willen bouwen.