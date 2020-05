EU-voorstel: grote bedrijven moeten meebetalen aan herstel coronacrisis

De Commissie wil zelf geld gaan ophalen op de kapitaalmarkt en dit uitlenen dan wel schenken aan landen die dit nodig hebben om er economisch weer bovenop te komen. Lidstaten staan hiervoor garant, maar via de Europese begroting komt er wel een rekening bij de lidstaten te liggen.

Door het zelf heffen van bepaalde belastingen hoopt het dagelijks bestuur van de EU een verhoging van de nationale afdrachten te kunnen beperken. Maar zogeheten eigen middelen voor de EU zijn voor een land als Nederland altijd controversieel, omdat een lidstaat er minder controle op heeft.

Er zou naar verluidt een heffing van 0,1 procent op de omzet moeten komen van bedrijven die meer dan 750 miljoen euro wereldwijd omzetten. Daarmee zou 10 miljard euro de schatkist in stromen. Bij de eerder gepresenteerde Green Deal ging het ook over een heffing op plastic en een CO2-belasting op goederen van buiten de Unie, die ’vies’ zijn geproduceerd. Die worden opnieuw aangekondigd. Ook een Brusselse greep in de opbrengsten uit de handel in emissierechten tussen bedrijven is in de maak. De scheepvaart en de luchtvaartsector worden specifiek genoemd.

Weerstand

Het zijn allemaal voorstellen die op de nodige weerstand kunnen rekenen in de hoofdsteden. Het invoeren van bijvoorbeeld een digitaks om (vooral Amerikaanse) internetreuzen meer belasting te laten betalen op hun Europese winsten liep de afgelopen jaren steeds stuk op de weerbarstige werkelijkheid, waarbij lidstaten als Ierland grote bedrijven de hand boven het hoofd houden. Maar het alternatief van een veel hogere afdracht is ook weinig aanlokkelijk voor nationale politici.

Frankrijk en Duitsland willen een noodfonds van 500 miljard euro oprichten, de Commissie zet daar woensdag een eigen bod tegenover dat waarschijnlijk nog hoger zal liggen. De weerstand komt vooral van een groepje van vier landen: Nederland, Oostenrijk, Zweden en Denemarken. Deze landen willen niets weten van giften, maar willen landen in nood wel helpen met leningen.

Hoewel er wat de Commissie betreft nieuwe belastingen komen, is een (iets) hogere afdracht voor lidstaten onvermijdelijk. Maar met de nieuwe eigen middelen moeten in ieder geval de rentebetalingen kunnen worden opgebracht en de terugbetaling worden gefinancierd van het geld dat op de kapitaalmarkt wordt opgehaald.

Binnen de Europese meerjarenbegroting wordt ook geschoven: minder geld voor oude prioriteiten als landbouw en regionale ontwikkeling en meer voor sectoren in nood. In Oost-Europa zal dit op weerstand stuiten, omdat zij op deze manier potentieel geld zien verdwijnen richting Zuid-Europa.