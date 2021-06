Geen enkele coronapatiënt op intensive care beland

Volgens de gegevens van Stichting NICE, die verder teruggaan, waren op 29 juli vorig jaar voor het laatst geen nieuwe opnames op de ic's.

De verpleegafdelingen namen in totaal twaalf nieuwe mensen op vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. In de afgelopen week zijn 113 nieuwe coronapatiënten in een ziekenhuis opgenomen, en ook dat is het laagste aantal in de LCPS-gegevens, Ongeveer een maand geleden waren er zo'n 113 nieuwe opnames per dag.

Het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen daalde met 22 naar 309. Dat is het laagste aantal sinds half september. Het gemiddelde ziekenhuis behandelt nog twee tot drie mensen vanwege corona. Dat aantal is niet gelijkmatig verdeeld. Veel ziekenhuizen hebben hun coronavleugels kunnen opdoeken.

Op de verpleegafdelingen liggen nu nog 182 coronapatiënten, zeven minder dan op maandag. Het aantal patiënten op de intensive cares daalde met vijftien naar 127.

Door de leegloop krijgen ziekenhuizen steeds meer ruimte om patiënten met andere aandoeningen te behandelen. Op de intensive cares liggen momenteel 577 'non-Covid-patiënten', 61 meer dan op maandag.