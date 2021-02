Tijger bijt verzorger dood in Oekraïense dierentuin

Mena In het noorden van Oekraïne is een dierentuinmedewerker doodgebeten door een tijger. Het roofdier zou de verzorger hebben gedood tijdens het voederen, zo melden Oekraïnse media.

De dierentuindirectrice vertelt dat de verzorger de veiligheidsvoorschriften niet had opgevolgd door alleen het tijgerverblijf in te stappen. De man die al sinds 2009 werkzaam was in de dierentuin wilde de tijger voeren en werd toen vanuit het niets aangevallen. Nog voor er hulp arriveerde, bezweek de verzorger aan zijn verwondingen.

In de dierentuin - gelegen op zo’n 150 kilometer ten noordoosten van Kiev - leven naast tijgers ook leeuwen, beren, luipaarden en poema’s.