Koud winterweer op komst, grote kans op ijsdagen in aanloop naar kerst

Om van een ijsdag te mogen spreken moet de maximumtemperatuur de hele dag onder nul blijven. Dinsdag om 16:59 uur begint de astronomische winter. Op veel plaatsen wordt het mistig en is een temperatuur van -1 graad voorspeld. De kans op een ijsdag tijdens de eerste dag van de astronomische winter is dus erg groot.

Rest van de week

Ook woensdag hebben we nog met dit winterse weer te maken. Regionaal blijft het mistig en zal het wederom de hele dag vriezen. Deze koud zal niet genoeg zijn om te kunnen schaatsen. Het water van sloten en meren is momenteel nog te warm om te kunnen bevriezen.

Of de winter na donderdag ook doorzet, is nog onzeker. Vanaf donderdag krijgen we weer warme lucht boven ons land maar koude lucht blijft wel in de buurt. Mogelijk levert dit alsnog winterse neerslag op en is er nog steeds een kleine kans op sneeuw tijdens de kerstdagen.