LIVE | Aantal coronadoden erg laag, maar RIVM blijft voorzichtig

Het aantal Nederlandse doden door het coronavirus bleek donderdag gestegen met 28. Voor een doordeweekse dag is dat bijzonder laag. Toch blijft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voorzichtig. „Het past binnen de dalende trend. Dat is positief. Maar je moet voorzichtig zijn om conclusies te trekken uit één dag. De cijfers verlopen grillig, het kan theoretisch zijn dat er morgen ineens een hoger getal is. Bovendien moeten we kijken wat het effect is van de versoepelingen vanaf deze week”, zegt een woordvoerder van het instituut.

Woensdag meldde het RIVM nog 52 nieuwe sterfgevallen. Een dag eerder waren het er 54. Precies een week geleden, op donderdag 7 mei, ging het om 84 doden in ons land. De dag daarvoor steeg het dodental met 36, maar dat was na Bevrijdingsdag en de dodenherdenking. Na vrije dagen is het aantal doden doorgaans lager. Op maandagen geven GGD’en bijvoorbeeld aan het RIVM door hoeveel patiënten in het weekeinde zijn overleden. Op dinsdagen ligt het aantal gemelde sterfgevallen daardoor meestal het hoogst.

Eind maart en begin april was de coronacrisis op zijn hevigst. Toen stierven ruim 150 mensen per dag. Sinds 24 april ligt het dagelijkse aantal doden onder de 100.

