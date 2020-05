LIVE | Wereldwijd meer dan 300.000 coronadoden

Wereldwijd zijn ruim 300.000 mensen aan het coronavirus overleden, zo werd in de loop van donderdag duidelijk uit een overzicht van de Amerikaanse website Worldometer, die alle meldingen van geregistreerde gevallen bij elkaar optelt.

De Verenigde Staten hebben met ruim 85.000 doden de meeste sterfgevallen tot nu toe. In Groot-Brittannië, het zwaarst getroffen Europese land, bezweken meer dan 33.600 mensen aan het longvirus. In Nederland zijn 5590 mensen gestorven, volgens de officiële gegevens. De werkelijke aantallen liggen fors hoger.

Volgens Worldometer zijn wereldwijd ruim 4,4 miljoen besmettingen met het coronavirus geteld. Van de geïnfecteerden zijn er meer dan 1,6 miljoen weer hersteld. Ongeveer 45.000 patiënten liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Het coronavirus werd volgens de bekende gegevens eind december in de Chinese metropool Wuhan voor het eerst bij mensen vastgesteld. Het virus (SARS-CoV-2) leidt tot een longaandoening die Covid-19 is genoemd en in een relatief klein aantal gevallen tot de dood van de patiënt leidt. Door de snelle verspreiding over de wereld heeft de Wereldgezondheidsorganisatie het tot een pandemie bestempeld. China weigert nog altijd tot ergernis van veel landen een onafhankelijk onderzoek naar de herkomst van het virus.

Het belangrijkste nieuws van de dag:

Binnenland:

Buitenland:

Financieel-economisch:

Reiswereld woedend op geld terug norm

Niet op vakantie? Zet een containerzwembad in je tuin

KLM geeft geld vliegtickets terug

‘Goed voor de consument, slecht voor KLM’ (video)

SBM Offshore stelt omzetprognose neerwaarts bij

Nieuwe ontslaggolf in VS groter dan voorzien

’Aantal Action-winkels kan verviervoudigen’

Sport:

Promotie of niet? Cambuur en De Graafschap krijgen donderdag duidelijkheid

Peter Bosz vertelt over meest bizarre wedstrijdvoorbereiding uit trainerscarrière

Wiegman wil Oranje ook op uitgesteld EK leiden

Assistent Frank de Boer houdt zijn hart vast in Amerika

Acht nieuwe besmettingen bij Besiktas

Hoffenheim-trainer Schreuder: ’We zijn er mentaal klaar voor’

Entertainment:

„In een tijd van crisis stelt iedereen zich graag op achter een leider, maar daardoor vergeten we om kritisch te zijn”, zegt Wierd Duk in zijn nieuwste podcast. Volgens de Telegraafverslaggever faalt het coronabeleid van Nederland in vergelijking met andere landen. Luister In het land van Wierd Duk hier, hieronder of abonneer je via je eigen podcastkanaal.