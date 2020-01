PvdA Amsterdam wil ook patseraanpak, Halsema weigert

Fractievoorzitter Sofyan Mbarki pleitte in de Amsterdamse gemeenteraad - samen met de VVD - juist voor het invoeren van de patseraanpak aan de hand van objectieve criteria.

„Geld afpakken van criminelen vind ik belangrijk, dat kan ook zonder dat je etnisch profileert”, stelde de PvdA’er. Hij vond Halsema niet aan zijn zijde. De burgemeester gaf aan ’in verwarring te zijn’ over het standpunt van de sociaaldemocraten. „De PvdA dwong mij om in de driehoek aan te geven dat wij niet door mochten gaan met verkeerscontroles.” Volgens Halsema geeft het OM daar echter geen gevolg aan.

De patseraanpak is echter geen bestaande grootscheepse verkeerscontrole, maar zou volgens VVD, PvdA, Forum voor Democratie, CDA, ChristenUnie en Partij van de Ouderen juist naar Rotterdams voorbeeld moeten worden ingevoerd. De voormalig Rotterdamse politiechef Frank Paauw, die nu de eerste man bij de politie in Amsterdam is, rolde de aanpak eerder met succes in de Maasstad uit.

’Niet gewenst’

Maar Halsema stelt echter dat ’intensivering’ van proactieve controles ’niet gewenst is’. „Op dit moment wordt er etnisch geprofileerd. Iedereen erkent dat dit een groot probleem is, omdat het kan leiden tot gevoelens van ontheemding, miskenning of discriminatie die niet helpt, want je hebt bondgenoten nodig.”

Ze vervolgde: „Ik vind dat we secuur moeten zijn in het introduceren van nieuwe middelen die juist dat gevoel van verontwaardiging en discriminatie kunnen vergroten, terwijl je juist je bondgenoten nodig hebt.”