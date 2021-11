Dit wil de nieuwe Duitse regeringscoalitie

Buitenland

Zonder ’3G’ naar het werk of reizen met ov in Duitsland: 2500 euro boete

In heel Duitsland is ’3G’ vanaf vandaag verplicht op het werk, in winkels en in het openbaar vervoer. Dus zonder prik, coronatest, of ’bewijs van genezing’ mag niemand meer naar het werk of reizen met trein, bus, tram of metro. Bij overtreding dreigt een boete van maar liefst 2500 euro.