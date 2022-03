’Dood Russische generaal’ nieuwe morele overwinning voor Oekraïners

Premium Buitenland

Tsunami aan westerse wapens voor Oekraïense leger

Een tsunami aan westerse wapens komt op dit moment de grens over van Oekraïne. Nadat Poetin het bevel had gegeven om Oekraïne binnen te vallen, zijn zo’n 17.000 antitankwapens – waaronder de gevreesde Javelin-raketten – de grens met Oekraïne over gegaan en zo’n 2000 Stinger-raketten, aldus een anoni...