Treincrash Beieren door menselijk falen

De 24-jarige verkeersleider die verantwoordelijk was voor het traject is aangehouden. Hij wordt verdacht van onvrijwillige doodslag.

Het incident was maandagavond in Aichach in Beieren. Daar botsten op zo'n 100 meter van het station een goederentrein en een passagierstrein op elkaar. De 37-jarige machinist van de passagierstrein en een 73-jarige reiziger kwamen om terwijl veertien anderen gewond raakten.