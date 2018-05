Steeds meer illegale sigarettenfabrieken in Nederland

„De productie heeft zich de afgelopen jaren verplaatst van Oost en Zuid- Europa naar het westen. Daar heeft niet alleen Nederland mee te maken, maar meer landen in dit deel van Europa ”, zegt een woordvoerder van de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst. Het gaat om vele miljoenen sigaretten op jaarbasis.

Sigaretten en waterpijptabak

Maandag werd in Bergen op Zoom na een brand weer een illegale sigarettenfabriek ontdekt. In Breda vond de FIOD in januari 17 miljoen illegale sigaretten. Het zijn locaties waar de sigaretten of waterpijptabak worden gemaakt en verpakt. Er worden bij de invallen vaak arrestaties verricht, maar daarbij gaat het vooral om de kleine jongens. „We richten in de aanpak op de criminele organisaties die er achter zitten. We hebben er een speciaal team voor”, aldus de zegsman.

De eindbestemming van de illegale rookwaar verschilt. Een deel wordt afgezet in Nederland, een ander deel is voor de export. Het gaat volgens de FIOD om zowel sigaretten met een fantasiemerk als om nagemaakte merksigaretten. „Onderzoek heeft uitgewezen dat die nepmerken meer schadelijke stoffen bevatten dan de originele merken. En die zijn al ongezond”, zegt de woordvoerder.

Honderden miljoen namaak peuken

Vorig jaar publiceerde KPMG, in opdracht van tabaksproducent Philip Morris een onderzoek naar het gebruik van illegale sigaretten in Nederland. Rokers zouden in 2016 maar liefst 720 miljoen nagemaakte peuken, gesmokkelde sigaretten en illegale ’witte’ merken hebben opgestoken. Dat waren er 100 miljoen meer vergeleken met 2015.

KPMG becijferde dat de Nederlandse overheid in 2016 ongeveer 170 miljoen euro aan belastinginkomsten is misgelopen door de illegale handel.