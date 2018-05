Soldaat ziet vrouw bevallen via FaceTime na vertraging vlucht

„We zagen de man zitten en hadden al snel door wat er aan het gebeuren was”, zegt een medepassagier volgens Nieuwsblad. „Iedereen was stil en gunde de man zijn moment. Toen we de baby hoorden krijsen begon iedereen te juichen. Ik kreeg zelfs tranen in de ogen toen ik zag hoe geëmotioneerd de soldaat was.”

En niet alleen zijn medepassagiers, ook het personeel leefde mee met de man. Want middenin de bevalling moesten de passagiers eigenlijk het vliegtuig op. Maar toen de stewardessen doorhadden wat er gebeurde, lieten ze hem wachten tot de bevalling gedaan was.

Twee uur nadat het meisje ter wereld kwam kon Brooks Lindsey haar vasthouden. Hij en zijn vrouw noemden het meisje Millie: „Ik kan niet geloven dat wij zojuist mama en papa zijn geworden.”