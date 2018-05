Lichaam gevonden bij zoektocht in zwemplas

Ⓒ GinoPress B.V.

Winterswijk - Tijdens de zoektocht naar de jonge asielzoeker die maandag verdween in recreatieplas ’t Hilgelo in Winterswijk is dinsdagmiddag een lichaam gevonden. Naar het stoffelijk overschot van de man uit Eritrea is sinds maandagmiddag gezocht met een dregboot, een sonarboot, duikteams en drones.