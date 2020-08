Terug naar District Six

— Eind jaren zestig werd de Kaapse multiculturele arbeiderswijk District Six blank gebied verklaard, waarop 60.000 zwarte en Aziatische inwoners naar townships werden verbannen en de wijk gesloopt. De restanten van de huizen en straten werden uitgewist met een dikke laag aarde. Meer dan een halve eeuw later wordt een deel van District Six weer opgebouwd. Maar met het zichtbaar worden van de ruïnes, komen ook de pijnlijke herinneringen aan de apartheid weer boven.