Storm Poly drukt zilverlinde de huiskamer in bij Tamara: ’Mijn katten en papegaai waren totaal in paniek’

Door Dennis Mantz Kopieer naar clipboard

De bomen die in Heemskerk tegen een flat aan vielen. Ⓒ dennis mantz

HEEMSKERK - Een enorme knal. Glasgerinkel in de woonkamer. Tamara Keizer (45) zat rechtop in haar bed toen storm Poly drie bomen omduwde, waarvan een boom bij haar door het raam viel. „Ik was helemaal in paniek. En mijn katten en vogel ook.”