Man (26) en meisje (16) vast voor autobranden Zeeland

WESTKAPELLE - In Westkapelle zijn een meisje van zestien en een 26-jarige man uit de Zeeuwse plaats opgepakt op verdenking van brandstichting. In januari en maart vlogen in Westkapelle en Domburg vijf auto’s in brand. Al meteen bleek dat in alle gevallen sprake was van brandstichting.