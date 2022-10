Premium Het beste van De Telegraaf

Premier Italië hekelt ’chantage van Poetin’ Belangrijke week voor Giorgia Meloni na beladen ontmoeting met Macron

Door Maarten van Aalderen Kopieer naar clipboard

De Franse president Emmanuel Macron bezocht Rome dit weekend en sprak ook zijn collega Giorgia Meloni, een beladen ontmoeting na eerdere harde woorden van de Italiaanse premier. Ⓒ ANP / Zuma Press

ROME - De nieuwe Italiaanse premier Giorgia Meloni vraagt dinsdag het vertrouwen in de Kamer van Afgevaardigden en woensdag in de Senaat. In beide gevallen zal haar regering zonder problemen een meerderheid moeten krijgen, al is deze iets krapper in de Senaat.