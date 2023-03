Extra geld voor voedselhulp en ’menstruatie-armoede’

De subsidie gaat onder meer naar de Stiching Voedselvangnet en het Rode Kruis, die mensen in armoede helpen met bijvoorbeeld voedsel, kleding en schoolspullen. Daarnaast is er specifiek 2 miljoen euro uitgetrokken voor het bestrijden van ’menstruatie-armoede’. Dat gaat om vrouwen of meisjes die geen geld hebben om bijvoorbeeld maandverband of tampons te kopen. Die producten kunnen met het extra geld op 2500 in plaats van 1500 plekken worden uitgedeeld.

Het geld is volgens minister Schouten nodig omdat ’meer mensen aankloppen bij de voedselbank’ nu boodschappen en andere noodzakelijke spullen door de inflatie flink duurder zijn geworden. De subsidie gaat naar organisaties die de inkoop van bijvoorbeeld voedsel en kleding en de verdeling daarvan onder de voedselbanken regelen.