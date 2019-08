Meisje (19) verdrinkt in zwembad Mallorca

Volgens Mallorca Diario was de Engelse met familie en vrienden op vakantie op het Spaanse eiland.

Om zeven uur dinsdagmorgen had ze gezegd dat ze even ging zwemmen. Later werd ze door haar eigen familie drijvend in het zwembad gevonden, zo meldt de Guardia Civil. Ze hebben nog tevergeefs geprobeerd haar te reanimeren.

De politie onderzoekt haar dood.