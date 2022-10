Prijzen WK Qatar schrikken Oranje-fans af: ’Consument gaat dit niet betalen’

Wielrennen

Toch wereldtitel Van der Poel? Nederlander in actie bij WK gravel

Mathieu van der Poel staat zondag aan de start van het eerste wereldkampioenschap gravel in Veneto, zo bevestigt zijn werkgever Alpecin-Deceuninck. Die deelname is precies twee weken nadat hij vanwege een aanvaring in het hotel de nacht voor de wedstrijd al vroeg afstapte op het WK op de weg in Woll...