Zuid-Koreanen protesteren tegen Japans plan voor lozen afvalwater

Volgens IAEA is die impact te verwaarlozen. Zuid-Korea kwam vrijdag met een eigen rapport, waarin het ook concludeert dat Japan aan alle veiligheidseisen voldoet. De regering in Seoul is dan ook akkoord met de plannen van Tokio. Grossi is in Zuid-Korea om de laatste zorgen weg te nemen, ook van de bevolking.

De kerncentrale in Fukushima werd in 2011 getroffen door een tsunami en liep schade op. De afgelopen twaalf jaar was veel water nodig om de centrale te koelen en daar willen de Japanners nu van af. Volgens IAEA is het koelwater inmiddels bijna vrij van radioactieve straling. Het plan is om het afvalwater in de komende dertig tot veertig jaar geleidelijk in de Stille Oceaan te lozen. Tokio wil met het proces beginnen in augustus.

De Zuid-Koreanen zijn niet de enige die zich zorgen maken. Japanse vissers zijn ook tegen de plannen, al was het maar omdat ze de reactie van andere landen vrezen. Onder andere China en Zuid-Korea legden importverboden op voor voedsel en visproducten uit de regio Fukushima, die nog steeds gelden. China kondigde vrijdag aan de controle voor producten uit Japan te verscherpen. Ook Rusland gaat voedsel uit Japan strenger controleren.