Meisje (12) bijt boeien door en ontsnapt aan kidnapper: ’Ze is een held’

Een automobilist die maandag langs een residentieel gebied in Dadeville (Alabama) reed, zag een jong meisje alleen langs de kant van de weg lopen en stopte om even poolshoogte te nemen. Toen het meisje haar verhaal deed, schakelde de bestuurder meteen de hulpdiensten in.

Het meisje van twaalf bleek vlak daarvoor ontsnapt te zijn uit een woning waar ze al bijna een week gevangengehouden werd door een 37-jarige man. Hoewel haar ontvoerder haar in die tijd meermaals had gedrogeerd, slaagde ze er toch in uit zijn greep te ontsnappen. Het meisje wist de boeien waarmee ze aan een bed was vastgemaakt, door te bijten en weg te rennen.

De politie ging meteen naar het huis waar het meisje werd vastgehouden en troffen daar twee lichamen aan in staat van ontbinding. Niet veel later kon de eigenaar, de 37-jarige Jose Paulino Pascual-Reyes, worden gearresteerd. Hij wordt intussen onder meer beschuldigd van meervoudige moord en kidnapping. „En dat allemaal dankzij dit meisje”, zo verklaarde lokale sheriff Jimmy Abbett. „Ze is een echte held.”