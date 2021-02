Vrouw die superlijm als haarspray gebruikte, wil fabrikant aanklagen

Brown nam een advocaat in de armen en overweegt een procedure tegen Gorilla Glue, te starten. Want hoewel het etiket van het product waarschuwt tegen het gebruik op ogen, huid of kleding ’er wordt geen melding gemaakt van haar’, zo schrijft New York Post.

Brown beweert dat het ziekenhuis en het advies van het bedrijf niet hebben geholpen om haar van de verharde lijmlaag op haar hoofd af te helpen.

Ze bracht een bezoekje aan de afdeling spoedeisende hulp waar verplegend personeel haar probeerde te helpen door aceton op haar hoofd aan te brengen. Maar in plaats van dat de lijm zich makkelijker liet verwijderen, verbrandde het haar hoofdhuid en maakte het de lijm alleen kleverig om vervolgens weer hard te worden, meldt TMZ.

Gorilla Glue reageert op Twitter: „Het spijt ons zeer te horen over wat Miss Brown heeft meegemaakt toen ze onze lijmspray op haar haren gebruikte. We zijn blij om in haar recente video te zien dat Miss Brown een medische behandeling heeft ondergaan en wensen haar het beste.”

Het bedrijf herhaalt verder dat het product „niet geschikt is voor het gebruik in of op het haar” aangezien het om permanente lijm gaat.

Brown gaf aan dat ze besloot de lijm te gebruiken omdat haar gebruikelijke haarproduct op was. Ter vervanging koos ze de supersterke lijm die eigenlijk alleen bedoeld is voor producten als hout, laminaat, stof, papier en karton.