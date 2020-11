Kamer: bieb open voor afhaal, meer mensen bij uitvaart

In de aangescherpte maatregelen die premier Rutte dinsdag aankondigde staat onder meer dat uitvaarten een maximum van 30 personen moeten aanhouden. Dit schoot SGP-leider Kees van der Staaij in het verkeerde keelgat. Een motie van zijn kant om dit te schrappen kon op steun rekenen in de Kamer.

Hetzelfde geldt voor een motie van GL-leider Jesse Klaver, die wil dat bibliotheken open kunnen blijven voor het afhalen van boeken. Ook hij kreeg steun van een meerderheid.