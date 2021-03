Agent raakt gewond bij aanrijding door vluchtende automobilist in Maastricht

De automobilist uit het Belgische Riemst weigerde te stoppen bij een verkeerscontrole. Een van de agenten die bij de controlepost stond probeerde hem nog te laten stoppen. Hierbij kwam het tot een aanrijding waarbij de betrokken agent gewond raakte. Welke verwondingen heeft precies heeft opgelopen is niet bekend.

De politieman zette met zijn collega’s meteen de achtervolging in. De vluchtende automobilist kon uiteindelijk in Heukelom, dichtbij zijn woonplaats Riemst, worden klemgereden. Hij is opgepakt en overgebracht naar een cel, in afwachting van het politieverhoor en verder onderzoek.