Actiegroep in beroep over orka Morgan

De stichting wil dat het certificaat nietig wordt verklaard. Morgan zou in het Spaanse Loro Parque alleen worden gebruikt voor onderzoek, maar blijkt nu drachtig te zijn. „Dat betekent dat ze met haar fokken, terwijl daarvoor een aparte vergunning nodig is”, zegt advocaat Bondine Kloostra namens Free Morgan. „Fokken is voor het park extra economisch gewin, want zo’n kalf is echt miljoenen waard.”

De bestuursrechter oordeelde dat er niet voldoende bewijs was dat het van meet af aan de bedoeling was om met Morgan te gaan fokken.

Morgan werd in 2010 ernstig verzwakt gevonden in de Waddenzee en naar het Dolfinarium gebracht om te herstellen. In 2011 verhuisde het dier met instemming van het kabinet naar Tenerife.