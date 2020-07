180.000 euro en 10 kilo coke aangetroffen in woning Amsterdam

In de woning werd behoorlijk wat contant geld gevonden. Ⓒ POLITIE

AMSTERDAM - Drie mannen van 39, 41 en 42 jaar zijn in Amsterdam-West aangehouden voor cocaïnehandel. De politie deed afgelopen woensdag een inval in een huis in de Lederambachtstraat en vond daar rond de 180.000 euro en 10 kilo cocaïne.