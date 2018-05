Onderzoek: kankermedicijnen onterecht duur

Ook de lange terugverdientijden waarmee bedrijven altijd schermen is gewoon een smoes. De onderzoekers maakten een eigen algoritme om te berekenen wat dan wel eerlijke prijzen zouden zijn, schrijft de NOS.

Patenten

Ze hielden rekening met ontwikkelingskosten, productie, verkoop en marketing van geneesmiddelen. Ook de looptijd van eventuele patenten, het alleenrecht op de verkoop, werd meegenomen.

En dan blijkt bijvoorbeeld dat een bekend middel tegen prostaatkanker, Enzalutamide, in Nederland ELF keer zo duur als nodig is. Een behandeling kost 29.500 euro, waar 2587 euro „billijk” zou zijn, volgens de onderzoekers bij de omroep. Een middel tegen een minder voorkomende ziekte, Ruxolitinib, is ongeveer drie keer zo duur als nodig.

In Engeland zijn de medicijnen ongeveer even duur als bij ons, in Amerika kosten ze zelfs nog veel meer. De fabrikant van Enzalutamide, Astellas, was niet direct bereikbaar voor een reactie op het onderzoek, aldus de NOS.

Veel fabrikanten zijn ’schimmig’ over wat ontwikkeling en productie werkelijk kosten, zegt onderzoeker Uyl-De Groot. Zij pleit voor meer helderheid: „Als die kosten zo hoog liggen, laat het dan maar zien.”

Volgens haar zijn eigenlijk alle kankermedicijnen te duur. „Zelfs als ik de hoogste prijs invoer die ooit is betaald voor de ontwikkeling van een medicijn, 2,6 miljard euro, dan nog zijn eigenlijk alle kankermedicijnen te duur.”

Het is volgens haar overduidelijk dat het ’huidige model van de vrije markt niet geschikt is voor innovatieve geneesmiddelen tegen kanker.’