’Wagner-baas Prigozjin zocht meiden die hij voor 400 euro kon ontmaagden’

Sint-Petersburg - De gevallen Wagner-baas Jevgeni Prigozjin blijkt er een wel heel excentriek seksleven op na te houden. De Russische onafhankelijke online krant The Insider meldt dat de 62-jarige man, die in juni een mislukte opstand tegen Poetin leidde, groepen jonge vrouwen ontving in het Solo Sokos Hotel in Sint-Petersburg. De dames zouden allemaal rond de 18 jaar oud zijn geweest. Het online medium sprak een meisje dat naar eigen zeggen haar maagdelijkheid verkocht aan de leider van het huurlingenleger.

Het Solo Sokos Hotel in Sint-Petersburg waar Wagner baas Prigozjin volgens de Russische onderzoekskrant Insider een harem had zitten en 400 euro betaalde voor een ontmaagding Ⓒ ANP/HH, Google Street View