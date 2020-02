’Medewerker kinderopvang onterecht beschuldigd van misbruik’

Sinds de beschuldigingen staat de medewerker op non-actief. Dat is volgens bestuurder Raymond Clement van Maatwerk In Kinderopvang (MIK), de koepel waaronder Villa Hagelslag valt, de voorgeschreven procedure in dit soort zaken. "Omdat we de man in bescherming willen nemen, maar ook omdat het bij de ouders heel gevoelig ligt, blijft hij voorlopig op non-actief", zegt Clement.

De zaak speelt vanaf 9 januari, toen de ouders van een kind aangifte deden van onzedelijke handelingen door een pedagogisch medewerker van Villa Hagelslag in Elsloo. De kinderen worden daar na school opgevangen. In de weken erna volgden nog twee aangiftes van andere ouders. Het gaat om kinderen tussen de 4 en 6 jaar oud. De politie heeft alle zaken onderzocht en concludeert dat de medewerker niets strafbaars heeft gedaan.