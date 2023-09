Nieuw record dit jaar: 872 migranten staken zaterdag Kanaal over

Volgens de cijfers die de Britse regering zondag publiceerde, arriveerden de migranten zaterdag op vijftien verschillende boten. In totaal wisten dit jaar al bijna 21.000 mensen de Britse kust te bereiken. Dat zijn er minder dan in dezelfde periode vorig jaar, toen de teller op zo’n 25.000 migranten stond. In totaal kwamen in 2022 volgens de officiële statistieken 45.755 migranten via het Kanaal aan.

De Britse overheid houdt sinds 2018 bij hoeveel mensen succesvol de gevaarlijke oversteek maken. Sindsdien zijn meer dan 100.000 mensen geteld. Het dagrecord tot dusverre werd bereikt op 22 augustus 2022, toen 1295 migranten voet aan wal zetten.

Tientallen anderen zijn verdronken in hun poging het Kanaal over te steken. In november 2021 kwamen nog 27 migranten om, onder wie vrouwen en kinderen, waarschijnlijk nadat hun boot was overvaren door een groter schip. Door het Kanaal loopt een van de drukste scheepvaartroutes ter wereld.