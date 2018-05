’Klusjesmannen’ gepakt voor oplichten ouderen

Volgens de politie komt het de laatste tijd vaker voor dat Amsterdamse ouderen op deze manier van hun spaarcenten worden beroofd. Naar een tiental andere zaken wordt nog onderzoek gedaan, liet een woordvoerder weten. De bedragen die daarbij afhandig worden gemaakt lopen op tot wel 50.000 euro.

De ’klusjesmannen’ spreken de vaak volgens de politie kwetsbare slachtoffers aan in gebrekkig Engels en zeggen dat er iets aan hun huis mankeert. Dat varieert van een losliggende tegel tot een opmerking over de dakgoot of lekkage. Als ze eenmaal binnen zijn, wordt de lijst met mankementen aan het huis steeds langer en loopt de rekening snel op. In sommige gevallen maken ze vermoedelijk met een waterpistool de muur nat en wijzen ze de bewoner op deze ’lekkage’. Ook komt het voor dat ze met hun klus beginnen en steeds meer slopen, zei de politiewoordvoerder. Voor het materiaal en gereedschap vragen ze een voorschot dat de gedupeerden contant moeten betalen.

De vijf verdachten liepen tegen de lamp toen ze terugkwamen voor een tweede aanbetaling. Dit keer was de gewaarschuwde politie ter plekke en konden ze worden aangehouden. De mannen, tussen de 25 en 50 jaar oud, worden vooralsnog alleen verdacht van oplichting van de 74-jarige man. Ze zijn inmiddels weer op vrije voeten en moeten zich later bij de rechter verantwoorden.