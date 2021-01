China: onafhankelijkheid Taiwan betekent oorlog

De waarschuwing komt op een gevoelig moment. Taiwan maakte afgelopen weekend melding van manoeuvres door Chinese gevechtsvliegtuigen en bommenwerpers in de buurt van het eiland. Dat leidde tot bezorgdheid in Washington, waar net de nieuwe president Joe Biden (78) is aangetreden.

Het Chinese ministerie noemde de vluchten een reactie op „buitenlandse inmenging en provocaties door de krachten die in Taiwan aansturen op onafhankelijkheid.” De woordvoerder zei ook dat het Chinese leger alle noodzakelijke maatregelen zal nemen om een „separatistisch complot” de kop in te drukken. Hij sprak de hoop uit dat de VS een confrontatie uit de weg zullen gaan.

Een militaire oefening voor de kust van Taiwan. Ⓒ EPA

Burgeroorlog

Taiwan is sinds halverwege de twintigste eeuw feitelijk een onafhankelijk land. Toen verloren de nationalisten de Chinese burgeroorlog van de communisten. De verliezende partij vluchtte eind jaren veertig van het Chinese vasteland naar het eiland Taiwan en richtte daar een eigen staat op. Die wordt de ’Republiek China’ genoemd.