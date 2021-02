Weermannen weten het zeker: ’historische hoeveelheid’ sneeuw, sneeuwstormen en -10°C!

Zaterdag beleven we nog een overgangsdag tussen het zachte weer van deze week en het winterweer dat gaat komen, voorspelt Jaco van Wezel van Weeronline. Vanuit het noordoosten verspreidt de koude lucht zich vervolgens over het land. „In eerste instantie is de temperatuur overal nog boven het vriespunt en in het zuiden kan het nog 6-7 graden worden. In Groningen wordt het maximaal 1 graad, maar in de middag gaat het kwik geleidelijk onderuit”, denkt Van Wezel.

Driftsneeuw

De neerslag valt in het zuiden als regen, maar hoe noordelijker de neerslag komt, des te winterser de neerslag is, voorspelt meteoroloog Van Wezel.

„Er steekt een stevige oostenwind op en zeker in het noorden is het erg onstuimig met een (vrij) krachtige wind en is sprake van een sneeuwjacht. Op de Wadden komt een harde tot stormachtige wind te staan en is kans op een heuse sneeuwstorm. Bovendien is sprake van driftsneeuw en kunnen sneeuwduinen ontstaan.”

IJzig koud

Op zondag gaat het dan écht los, voorspelt Van Wezel. „In grote delen van het land valt 5-10 cm sneeuw en in het midden van het land wordt op veel plaatsen 15-20 cm verwacht. Vooral rond de Veluwe en in het oosten is kans op een dik pak sneeuw van 25 tot misschien 30 cm. De temperatuur is tijdens sneeuwval -2 tot -5 graden. De stevige oostenwind neemt iets in kracht af, maar het blijft ijzig koud met een gevoelstemperatuur rond -10 graden. Ook zijn nog sneeuwduinen mogelijk.”

’Historische hoeveelheden ’

Het winterse weer houdt in de rest van de week nog wel even aan, is de verwachting. Weerman Reinier van den Berg voorziet zelfs „historische hoeveelheden” sneeuw. „Sneeuwbedekking tot en met maandagochtend op veel plekken 10-20 cm. En sneeuwduinen tot lokaal wel 1 meter wellicht”, schrijft hij op Twitter. „Werkelijk een ijs- en ijskoude week! Overdag meestal onder de -5, ’s nachts tot rond de -10.”

Oud-weerman van De Telegraaf Frans Schrader houdt de optie open dat het ’s nachts zelfs nog wat kouder wordt. „Temperatuur midweeks richting -7 overdag tot -15/17 in de nachten”, schrijft hij op Twitter op basis van de weermodellen.

Spoedeisende hulp

Voor de sneeuw- en ijsliefhebbers zijn het mooie voorspellingen, maar in de zorg houden ze hun hart vast. De vrees is dat de toch al overbelaste ziekenhuizen een golf nieuwe patiënten krijgen te verwerken op de eerste hulp.

„Wij zijn niet de vereniging die gaat zeggen: ga niet schaatsen, want er is corona. Ik kan mij voorstellen dat mensen dolgraag naar buiten willen. Maar doe wel voorzichtig”, zei woordvoerster Annemarie van der Velden van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen donderdag tegen De Telegraaf. „Je wil sowieso niet op de eerste hulp belanden, en zeker nu niet”, voegde een woordvoerder van VeiligheidNL daar nog waarschuwend aan toe.