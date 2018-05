’Vanille-ijs verdwijnt van de kaart’

Volgens de Britse Telegraph gaat de specerij momenteel een beetje ten onder aan zijn eigen succes. Door een toenemende vraag naar ’echte vanille’, in plaats van synthetische varianten, ontstaan er tekorten aan de altijd al prijzige specerij.

"Mensen denken dat we een grapje maken!"

Ook spelen problemen in hét land van de vanille – Madagaskar – een

Duurder dan zilver

grote rol. Daar zijn oogsten verloren gegaan door natuurrampen en ook onrust in het land draagt bij aan minder aanbod. En dus gaan de prijzen enorm omhoog.

De verkoopprijs van vanillestokjes zou met 500 procent gestegen zijn naar zo’n 500 euro per kilo. Ter vergelijking schrijft de Britse nieuwssite dat zilver inmiddels goedkoper is, met 393 euro per kilo.

Uit het assortiment

IJsverkopers vertellen dat ze noodgedwongen het vanille-ijs uit hun assortiment hebben gehaald. Maar leg maar eens uit dat de meest standaard smaak niet meer te verkrijgen is... „Mensen denken dat we een grapje maken!”, klaagt verkoopster Julie Fisher.

„Het is echt vervelend, want we gebruiken vanille voor heel veel smaken. Veel kinderen zijn gek op vanille-ijs, maar ook volwassenen houden ervan.” Veel hoop dat de prijzen snel zullen zakken, heeft ze niet.

Na saffraan is vanille de duurste specerij. Het gebruiken van synthetische vanille zou een alternatief kunnen bieden – al gaat dat compleet in tegen de trend van een voorkeur voor ambachtelijk, ’echt’ eten met orginele, pure smaken...