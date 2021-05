’Krot’ van 1 ton is nu 4 ton waard: ’Dit is helemaal VT Wonen’

Een aardige metamorfose. „Dit is wel next level”, zegt de makelaar. Ⓒ Voorbach Makelaardij / OVERSPAERN MAKELAARDIJ

Haarlem - Precies twee jaar geleden schreef De Telegraaf over een huisje in Haarlem dat zo gammel was, dat de makelaar er zelf nauwelijks durfde te lopen. Vraagprijs: minder dan een ton. Het krot was „al dertig jaar een sloopwoning”, zeiden oud-bewoners. Twee jaar later staat er een yuppenparadijs met olijfboompjes, visgraatmotief en stalen binnendeur.