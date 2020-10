Ouders laten drugs slingeren, baby krijgt cocaïne binnen

Het 1-jarige kind werd vorig jaar op de spoedeisende hulp binnengebracht in Gent. In de maag van de baby bleken sporen van cocaïne en methadon te zitten. De ouders, drugsverslaafden, hadden samen drugs gebruikt en vermoedelijk had de baby de middelen op de grond aangetroffen, aldus Het Nieuwsblad.

De vader kreeg 30 maanden celstraf opgelegd, de moeder 14 maanden. Ook moeten ze allebei een boete van 8000 euro betalen. Ze hebben samen nog vier kinderen. Voor de rechter verklaarden de man en vrouw in de toekomst niets meer met elkaar te maken te willen hebben. De baby is hersteld.