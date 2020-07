Celstraf voor vluchtelingen na groepsverkrachting Duitse 18-jarige vrouw

De rechtbank in Freiburg veroordeelde de hoofdverdachte tot 5,5 jaar gevangenisstraf, terwijl zeven anderen drie tot vier jaar kregen. Twee anderen kregen voorwaardelijke straffen en één man werd vrijgesproken.

Het toen 18-jarige slachtoffer was in een nachtclub door de daders naar buiten gelokt nadat ze iets in haar drankje hadden gedaan. Achter een aantal nabijgelegen struiken werd ze door de bende twee uur lang verkracht.

Acht verdachten zijn vluchtelingen uit Syrië, de anderen komen uit Irak, Afghanistan en Duitsland.

De zaak, één in een reeks spraakmakende seksuele misdrijven door immigranten in Duitsland, leidde tot een debat over het liberale vluchtelingenbeleid van de regering.

Aanhangers van de anti-islampartij AfD gingen destijds de straten van Freiburg op in protesten tegen buitenlanders, wat leidde tot grote tegendemonstraties.

De stad Freiburg was al geschokt door de verkrachting en moord op een jonge Duitse vrouw in 2016 door een asielzoeker die beweerde uit Afghanistan te komen.

De massale aanranding van honderden vrouwen door voornamelijk allochtone mannen tijdens oudejaarsavondvieringen in Keulen in 2015, leidde ook tot oppositie tegen de beslissing van bondskanselier Angela Merkel dat jaar om de grenzen van het land te openen voor immigranten.