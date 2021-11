Belgisch tv-gezicht Bart de Pauw veroordeeld, maar niet cel in

Binnenland

Sharon (26) eerst veroordeelde relschopper Rotterdam: vijf maanden cel

Voor de rellen van afgelopen weekend in Rotterdam is de 26-jarige Sharon M. uit Spijkenisse veroordeeld tot vijf maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk. M. is de eerste relschopper die woensdagmiddag tijdens een supersnelrechtzitting in de rechtbank in Rotterdam terechtstond voor het gooien van st...