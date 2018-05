Arrestatieteam Den Haag rukt uit voor ’ruzie over huur’

Agenten waren aanwezig op de Laan van Wateringse Veld, op de kruising met de Middenweg. „Er staan hier allemaal mannen in kogelwerende pakken, en hondengeleiders”, vertelde verslaggever Ilan Sluis. „We zagen agenten met bivakmutsen en kogelvrije vesten naar binnen gaan”, zegt een meneer.

Rond 15.30 pakten agenten de spullen weer in: er is niemand thuis. „Dat betekent niet dat we nu stoppen”, vertelt een woordvoerder van de politie. „We kregen een melding van iemand die zich zorgen maakte over die persoon. We zullen blijven uitkijken.”

Volgens bewoners gaat het om een pand op de 3e etage. De eigenaar zou er niet wonen. „Er zijn voortdurend verschillende bewoners”, aldus een omwonende. Huurders huren een kamer voor ongeveer 500 euro, vertellen buurtbewoners, en er is ruzie ontstaan over betalingen en watergebruik. De huisbaas was er dinsdagmorgen nog. Die zou vervolgens aangifte zijn gaan doen. „Daarna stond het arrestatieteam hier ineens”, vertelt iemand.

Omdat vermoed werd dat de bewoner gewapend kon zijn, werd het arrestatieteam ingezet. „Een gewone agent gaat daar niet staan”, vertelt de politie. Volgens getuigen is tijdens de actie een kleine supermarkt ontruimd. Of dat klopt, heeft de politie nog niet bevestigd.