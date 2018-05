Doodstraffen na moord op hoogleraar Siddiquee

Het slachtoffer, Rezaul Karim Siddiquee (58), was hoogleraar Engels aan de universiteit in de stad Rajshahi. Hij werd toen hij bij een bushalte stond te wachten met messen afgeslacht. Islamitische Staat eiste de moord later op. De man werd vermoord vanwege zijn ’oproep tot atheïsme’.

