Moeder doodgestoken Casper: ’Deze vrijspraak is een vrijbrief aan jongeren om een mes op zak te houden’

Door Mascha de Jong Kopieer naar clipboard

Na de steekpartij in januari 2022 vochten hulpdiensten op straat voor het leven van Casper Verheijen, maar de dakdekker overleefde het drama niet. Ⓒ Michel van Bergen

NIJMEGEN - Diana van den Elzen was in shock door de vrijspraak van de tiener die haar zoon Casper Verheijen (29) vorig jaar doodstak in Amsterdam Nieuw-West. De afgelopen dagen kreeg ze honderden steunbetuigingen. „De samenleving ervaart een groot gevoel van onrecht. Blijkbaar mag je geen mes dragen, maar als je het gebruikt, kom je ermee weg.”