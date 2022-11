LIVE | Tienerverdachte huurmoord Amstelveen hult zich in stilzwijgen

Onze verslaggever Saskia Belleman is live bij zaak aanwezig. Volg alle ontwikkelingen onderaan dit artikel.

Een dag na de moord arresteerde de politie de toen nog net 20-jarige Jesus T.A. uit Amsterdam. Hij reed op dat moment rond in de gehuurde auto die ook bij de moord zou zijn gebruikt. In januari pakte de politie verdachte M. op. Hij was 16 op het moment dat hij Meiri in koelen bloede en tegen betaling zou hebben doodgeschoten. Dinsdag en donderdag vindt bij de rechtbank Amsterdam het proces tegen de twee plaats.

Op een eerdere, inleidende zitting bepaalde de rechtbank dat de twee verdachten samen terecht moeten staan. Volgens het OM hebben zij zeer nauw samengewerkt bij de voorbereiding en uitvoering van de liquidatie. Minderjarigen worden in de regel niet in het openbaar berecht, maar de rechtbank vond in dit geval een uitzondering daarop noodzakelijk. Alleen de persoonlijke omstandigheden van M. zullen dinsdag achter gesloten deuren worden besproken. Zijn ouders volgens de rechtszaak via een videoverbinding in een andere zaal.

De jongen heeft geen woord over de gewelddadige gebeurtenissen willen zeggen en leek de zitting onbewogen over zich heen te laten komen. Wel heeft hij raps over de moord geschreven en die ingesproken op zijn telefoon, meent het OM. De rechtbank speelde de opnames dinsdag in de rechtszaal af.

M. rapt onder meer dat het slachtoffer is „gewist van de list” en dat hijzelf „most wanted” is. Meiri zou op een dodenlijst hebben gestaan. Hij was sinds jaar en dag een bekende in de Amsterdamse onderwereld en werd in het verleden veroordeeld tot een jarenlange celstraf wegens afpersing. De verdachten zouden hem geruime tijd hebben gevolgd, onder meer via een peilbaken dat onder zijn auto was geplakt.

T.A. legde in juli in een politieverhoor een bekentenis af. Hij herhaalde dinsdag dat hij door ene Bulldog via Snapchat is benaderd voor de moordexercitie. Voor het overige wil hij over de achtergrond, opdrachtgevers en beloning niets kwijt. Ook heeft hij niet met naam en toenaam over M. verklaard; hij heeft het consequent over „de schutter.” Voor justitie staat vast dat dit M. is geweest. T.A. fungeerde als chauffeur. Behalve de bekentenis van T.A. bestaat het bewijs onder meer uit camerabeelden en DNA-sporen.

Donderdag komt het OM met de strafeisen.