LIVE | Zaak tienerverdachte huurmoord Amstelveen: ’Nietsnutten en losers’

Volg de zaak hieronder via de tweets van Saskia Belleman.

Drie schoten maakten op 22 december 2021 in Amstelveen een eind aan het leven van Itzhak Meiri (56), die net terugkwam van een bezoek aan zijn tandarts. Andere kogels vlogen over een kinderspeelveldje en door het raam waarachter een vrouw zat te werken. Ze kreeg een regen van glas over zich heen, maar werd als door een wonder niet geraakt.

De schutter is volgens het Openbaar Ministerie de destijds 16-jarige F.M. Hij pleegde de huurmoord samen met de 21-jarige Jesus T.A., die de vluchtauto bestuurde. Bij wijze van uitzondering werd de strafzaak tegen de inmiddels 17-jarige F.M. dinsdag ook in het openbaar behandeld. Om de nabestaanden van Meiri twee aparte rechtszaken te besparen, zei de voorzitter van de rechtbank. Maar ongetwijfeld ook om een signaal af te geven in de richting van jonge mannen die zich in toenemende mate voor criminele karretjes laten spannen in ruil voor geld en aanzien.

Het is niet bekend wat de mannen kregen voor het plegen van de huurmoord, maar F.M. schafte kort erna een Monclerjas aan van 1250 euro en een nieuwe Iphone. Terwijl hij geen legale bron van inkomsten had.

Volkomen onaangedaan

Tijdens de zaak viel zijn houding op. Ogenschijnlijk volkomen onaangedaan staarde hij voor zich uit. Op iedere vraag kwam slechts één woord uit zijn mond: „Zwijgrecht.” Tegelijkertijd heeft de jongen, die vanwege zijn leeftijd alleen met zijn initalen mocht worden aangeduid, geen enkele moeite gedaan om zijn betrokkenheid bij de moord te verbergen. Hij nam er zelfs een rap over op: „Ben liever een dader dan een victim. Itzhak is gezet. Vijf bullets zijn op die man gelost. En: „Ben een well-known killer. Ze willen weten wie de dader is. Shit. Van mij krijgen ze no comments. Itzhak is gezet in kist, al gewist van die list.” Met die ’list’ zou hij doelen op de dodenlijst waarop Meiri zou hebben gestaan. Het slachtoffer werd zelf eerder veroordeeld tot 6,5 jaar cel voor het afpersen van zakenlieden.

Op camerabeelden is te zien hoe F.M. twee dagen voor de moord een peilbaken onder de BMW van de zakenman plakte. Zijn dna zat op het baken, en op de simkaart die erin zat. Op 22 december registreerden bewakingscamera’s hoe Meiri de straat oversteekt van de tandarts naar zijn auto, achtervolgd door een rennende F.M. die met gestrekte arm een wapen op hem richt.

De daadwerkelijke moord is niet te zien. Wel hoe F.M. na het schieten terug rent, en in de VW Golf stapt met Jezus T.A. achter het stuur.

Dna en schotresten

In een box van Jesus T.A. werd door de politie een vuilniszak gevonden met daarin kleding van F.M., waarop zijn dna en schotresten zaten. Jesus T.A. besloot na zijn aanvankelijke zwijgen in juli wel te gaan praten. Hij zegt niet te weten wie de opdrachtgever voor de liquidatie was. Die benaderde hem via Snapchat.

Voorzitter: „Ik krijg nooit zo’n verzoek via Snapchat.”

Hij verkeerde in een omgeving waarin jongens zich makkelijk lieten meeslepen, zei Jesus T.A. „En ik ging om met foute types.”

Ze kenden Meiri niet, en hadden geen idee waarom hij dood moest. Het leven van de vrouw en dochters van Meiri is verwoest, zei de weduwe dinsdag. „Door twee nietsnutten die denken dat ze heel wat zijn. Twee losers die dachten dat ze voor een beetje rotgeld het recht hadden om mijn man te doden. Losers die hun eigen vader en moeder tot ouders van moordenaars hebben gemaakt. Nietsnutten zonder geweten, maar met een pistool.”

De zaak gaat vanmiddag verder.