Man rijdt dief van zijn motor dood, krijgt tien jaar cel

Mihai Dinisoae, Roemeen van geboorte, gaf toe dat hij verantwoordelijk is voor de dood van Joshua Molloy. Molloy (28) had op 5 mei van dit jaar met een medeplichtige een motorfiets bij het huis van de Roemeen gestolen. Die zette daarop de achtervolging in in zijn auto.

Na enkele kilometers ging het in Newcastle verschrikkelijk fout. Dinisoae had de motor al een paar keer geramd en zette zijn auto uiteindelijk hard tegen de achterkant van de motorfiets. Molloy, die achterop zat, werd daarbij van de motor geslingerd en tegen een lantaarnpaal gesmeten. Hij overleed ter plaatse. Zijn 29-jarige kompaan Mikey Dunwiddie belandde ernstig gewond in het ziekenhuis.

Camerabeelden

Aanvankelijk beweerde Dinisoa dat hij met de botsing niets te maken had en dat de dieven tijdens de achtervolging zelf de controle over de motor hadden verloren. Camerabeelden tonen volgens The Sun echter een ander verhaal. Daar is duidelijk op te zien dat de Vauxhall Vectra van de Roemeen de motor ramt.

Dinisoae werd eerder door een jury vrijgesproken van de zwaardere aanklacht ’moord’, maar bekende wel schuldig te zijn aan doodslag. Eerder gaf hij ook al toe de veroorzaker te zijn van de zware verwondingen van de bestuurder van de motor.

Volgens de politie had Dinisoae nooit zelf de achtervolging moeten inzetten. „Ik ben ervan overtuigd dat hij volledig door emoties overmand was en daarom meteen op jacht ging”, aldus een politiewoordvoerder tegen The Sun. Op sociale media was er wel begrip voor de actie van de Roemeen. Op een post van de politie op Facebook reageerde een man dat ’hij Dinisoae wel een biertje wilde geven’ en een ander vond ’dat dit soort vigilante-gedrag onvermijdelijk is als zoveel misdaden onbestraft blijven’.

De politie riep daarna op om in ieder geval de rouwende familie van Molloy met respect te bejegenen.