Vrijspraak na chatten over sekswerk met lokprofiel van politie

De man dacht begin dit jaar met een minderjarige jongen te chatten over sekswerk, maar in werkelijkheid had hij te maken met een lokprofiel van de politie. De rechtbank kan niet vaststellen dat de man daadwerkelijk een minderjarige jongen seksueel wilde uitbuiten.

Op de anonieme chatdienst Bullchat startte de man begin dit jaar een gesprek met een politieagent die zich voordeed als een 16-jarige jongen. De agent gebruikte de naam Young boy 4 pay en vertelde de man dat hij 16 jaar was en in een instelling voor begeleid wonen woonde. Tijdens het contact bood de verdachte een prostitutiewerkplek in zijn woning aan en de opbrengst van de klanten te delen. De man vraagt om bij hem thuis af te spreken en te praten, maar op het voorstel ’morgen toch?’ reageert de man niet meer en is het chatgesprek ten einde.

Het Openbaar Ministerie had acht maanden gevangenisstraf waarvan vier maanden voorwaardelijk geëist voor het plegen van voorbereidingshandelingen voor mensenhandel. Maar de rechtbank heeft te veel twijfels bij de vraag of de man daadwerkelijk van plan was zijn huis beschikbaar te stellen voor jongensprostitutie.

De rechtbank benadrukt dat de man zich met de chat op het grensgebied van strafbaar gedrag bevindt. Dat het OM en de politie een strafrechtelijk onderzoek naar de verdachte zijn gestart, noemt de rechtbank volkomen begrijpelijk. Wanneer de politie een lokprofiel inzet mag dit niet leiden tot uitlokking. De rechtbank vindt dat in deze zaak geen sprake is van uitlokking.