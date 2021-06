Insecten net zo goed voor groeiende spieren als melk, stellen wetenschappers

Voor het onderzoek kregen gezonde jonge mannen een shake met daarin meelworm- of melkeiwit. In beide eiwitten waren bepaalde aminozuren (bouwstenen van eiwitten) voorzien van een soort chemisch vlaggetje. Hierdoor konden de onderzoekers precies bepalen waar in het lichaam de eiwitten terecht zouden komen. Vervolgens werden bij alle deelnemers de eiwitvertering en de spieropbouw gemeten.

Spieropbouw

Volgens de onderzoekers leidde de inname van de insecten tot een sterke toename in spieropbouw, zowel in rust als na inspanning. Deze effecten waren niet verschillend van melkeiwit. „Binnen een paar uur na inname konden de onderzoekers de aminozuren al terugvinden in het spiereiwit van de deelnemers, wat laat zien dat je letterlijk bent wat je eet.”

In ons lichaam worden spieren continu aangemaakt en weer afgebroken. Om die spieropbouw in balans te houden is de consumptie van voldoende eiwitten essentieel.

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor alternatieve, duurzame eiwitbronnen geschikt voor menselijke consumptie. „Insecten kunnen op een meer duurzame manier op commerciële schaal geproduceerd worden dan veel traditionele dierlijke eiwitbronnen. Insecten zullen in de komende jaren hun intrede gaan vinden in het ’Westerse’ dieet”, denken de wetenschappers in Maastricht.