Verdachte (13) van neersteken jongen in Ridderkerk blijft in cel

ROTTERDAM - De 13-jarige jongen die vrijdag werd opgepakt in verband met het neersteken van een medescholier in Ridderkerk, blijft vastzitten. De rechter-commissaris besloot maandag de jonge verdachte uit Rotterdam twee weken langer in voorarrest te houden, meldde het Openbaar Ministerie. Het slachtoffer is een 16-jarige jongen die ernstig gewond raakte. Zijn toestand is inmiddels stabiel.