Kwart miljoen euro boete voor Tilburg en NedTrain om blootstelling aan chroom-6

Zo’n achthonderd mensen uit Tilburg en omstreken namen tussen 2004 en 2011 deel aan een werkproject in een werkplaats van NedTrain, het onderhoudsbedrijf van de NS. Ze moesten verflagen afschuren van oude treinstellen, die werden opgeknapt voor het Spoorwegmuseum in Utrecht. In de verf bleek het kankerverwekkende chroom-6 te zitten. Deelnemers werden daar niet adequaat tegen beschermd, oordeelt de rechter in navolging van het Openbaar Ministerie (OM).

Zowel de gemeente als NedTrain zijn volgens de rechter „ernstig tekortgeschoten in hun zorgplicht.” Ze hebben allebei de situatie „veel te lang laten voortduren” zonder onderzoek naar de gezondheidsrisico’s.